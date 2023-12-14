В Калуге скорая помощь застряла в нечищеном дворе

Во дворе дома №47 на улице Полесской в Калуге жителям пришлось самим откапывать реанимобиль скорой помощи, приехавший на вызов. Об этом сообщили в официальном сообществе Правого берега.

Там отмечают, что управляющая компания не чистит территорию.

- По информации УК, вчера днем эта дорога, как и придомовая территория дома, были убраны, - заявили утром 14 декабря в Госжилинспекции Калужской области, опубликовав фото двора.