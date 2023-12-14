В Дзержинском районе отремонтировали 29 дорог

Правительство Калужской области рассказало 14 декабря о ремонте дорог в Дзержинском районе.

За последние три года там привели в порядок 29 участков по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В Кондрово за нынешний год комплексно отремонтировали 11 дорог. Отремонтированы подъезды к школам. Приведены в порядок подъезды к местам, где проходят новогодние праздники.