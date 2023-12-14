В Калуге на бывшем заводе «Вольво» начали собирать грузовики NEXT

В четверг, 14 декабря, в Калуге перезапустили производство на площадке бывшего завода «Вольво».

До конца года там планируют собрать 50 грузовиков NEXT, а в следующем году выпустить 2000 таких машин.

- Провели большую совместную подготовительную работу. Помогаем компании в реализации планов, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - В перспективе компания АМО планирует расширение линейки выпускаемых автомобилей на калужском заводе. Заинтересованы в том, чтобы сохранялся профиль предприятий автопрома, рабочие места, зарплаты и социальные гарантии.