Калужан предупредили об аномальных снегопадах

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко в среду, 13 декабря, провел рабочую встречу с представителями подрядчиков, которые занимаются уборкой снега.

- В ближайшие дни синоптики обещают нам новый циклон с аномальными снегопадами, - заявил министр. - Сейчас основной задачей является своевременная уборка снега. Внимательно следим за состоянием дорог и обращаем внимание на комментарии жителей, поступающих в социальных сетях. Замечаний по качеству и скорости уборки снега много.

Он потребовал от подрядчиков в первую очередь чистить дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса, а также подъезды к школам, детским садам и больницам. Шпиренко попросил оперативно расчищать тротуары, пешеходные переходы и автобусные остановки.

- В связи с предупреждениями метеорологов о предстоящем циклоне «Ваня» поставил задачу подрядчикам заранее подготовить технику и людей для своевременного вывода их на дороги, - говорится в комментарии министра. - Своим сотрудникам дал поручение усилить контроль за проводимыми работами. Недобросовестных подрядчиков будем наказывать рублем.