Один из районов Калуги остался без общественного транспорта

В Калуге жители Ромодановских Двориков вновь жалуются на отсутствие автобусов №27 и №28.

- Дети, люди пожилого возраста добраться никуда не могут, утром автобус по расписанию в 6:50, а потом в 9! – написал местный житель. - И обратно тоже по часам стой мерзни, решите этот вопрос! Ушли частники, пустите городские, а то одни отписки с апреля, мол, пустим! Пожалейте людей!

- К сожалению, коммерческие 27 и 28 маршруты отсутствуют из-за неисправности транспорта, - заявили в городской управе Калуги. - В связи с отсутствием резерва перевозчику поставить оперативно замену не удается. Руководство предприятия ищет возможность выставить на маршрут резерв. Муниципальный 27л маршрут ходит согласно расписанию. Мы осознаем всю важность этой проблемы, поэтому с 1 апреля следующего года мы планируем провести оптимизацию этих маршрутов.

Напомним, в ноябре проблемой маршрутов №27 и №28 заинтересовалась прокуратура, но с тех пор ситуация не изменилась.