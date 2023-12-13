Министр обсудил работу калужского общественного транспорта

Во вторник, 12 декабря, министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко провел рабочую встречу с директором «Управления Калужского троллейбуса» Вадимом Витьковым.

Речь шла о поставках новых автобусов и запуске новых маршрутов.

Шпиренко напомнил, что в последние два года Калужская область закупает большое количество нового транспорта. Первые автобусы поставили в Обнинск. А теперь работа идет в Калуге.

- Закупили 135 автобусов, большая часть из которых приобретена в лизинг с привлечением средств Фонда национального благосостояния, - прокомментировал министр.