«Снега будет много»: жителей Калуги предупредили о тяжелой неделе

В ближайшие дни в Калужской области ожидаются новые снегопады, пик придется на пятницу. Предупреждение опубликовал во вторник городской голова Дмитрий Денисов.

- Неделя предстоит сложная, снега будет много, - заявил он. - Все службы города прошу активнее включаться в работу. Управляющие компании должны обеспечить порядок во дворах. Торговые объекты и организации города – на входе и прилегающей территории. Особенно прошу следить за состоянием крыш и козырьков и вовремя удалять сосульки и наледь.

По его словам, в случае снегопадов городские службы будут работать в усиленном режиме. Во вторник Калугу убирают 80 машин и больше 100 дорожных рабочих.