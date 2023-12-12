На дорогах Калужской области установили еще 3,5 километра барьерных ограждений

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на региональных дорогах установлено почти 3,5 километра барьерных ограждений, нанесена дорожная разметка на более чем на 2 тысячах километров.

- В районе образовательных организаций и на маршрутах следования детей установлено 10 проекционных пешеходных переходов, всего в области их работает 148, - отметили также в правительстве.

За нынешний год также оборудовано искусственным освещением 37 километров в 26 населенных пунктах.

В правительстве подчеркивают, что с начала реализации нацпроекта на территории Калужской области фиксируется устойчивое снижение количества погибших на дорогах. За 11 месяцев 2023 года произошло 1095 ДТП, в которых погибли 107 человек.