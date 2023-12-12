В Калуге последние микроавтобусы на маршруте №29 поедут 31 марта

Городская управа на днях прокомментировала ситуацию с автобусным маршрутом №29 (Кошелев – вокзал Калуга-1).

Наши читатели просили пустить там новые автобусы, как это сделана с маршрутами №26 и №76. Однако местные жители смогут оценить транспорт УКТ только с 1 апреля.

- В соответствии с картами и свидетельством транспортное обслуживание маршрутом №29 до 31.03.2024 года будет проводить коммерческое предприятие, - пояснили в городской управе. - Поэтому движение новый транспорт начнет с 1 апреля, что также предусмотрено муниципальным контрактом.