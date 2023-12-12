Житель Калуги устал ждать и сам почистил пешеходный переход от снега

В Калуге пешеходный переход у детского сада и школы №6 на Правом берегу почистил местный житель Антон Груздев. Об этой истории 12 декабря рассказали в официальном сообществе Правобережья.

Мужчина привез дочку на занятия и «не смог наблюдать за этой откровенно говоря уже со всех сторон позорной картиной».

Калужанин достал из машины лопату и за 40 минут расчистил подходы к переходу и саму зебру.

- Когда я заканчивал, рядом стоял мальчишка, класс 5-6, - рассказал Антон. - Стоял, смотрел, хотел помочь, но не знал, как. А когда я закончил, он мне сказал спасибо и протянул 100 рублей. Было смешно. Он просто очень хотел отблагодарить меня, но не знал, как это сделать, вот и решил отдать свои карманные. Я, разумеется, не взял, но это было очень мило. Этот поступок лишний раз мне доказал, что дети добрее и порой намного мудрее, чем мы, взрослые. А еще они намного честнее нас!