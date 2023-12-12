Калужан попросили жаловаться на работу общественного транспорта

Во вторник, 12 декабря, городской голова Калуги Дмитрий Денисов прокомментировал ситуацию с работой общественного транспорта, на который нынешней зимой поступает много жалоб.

- Пассажиры новых красных автобусов по 76 и 26 маршрутам пишут об улучшении ситуации, - заявил Денисов. - Замечания в основном носят технический и решаемый характер. Сейчас занимаемся настройкой этих новых маршрутов.

Он пояснил, что по другим маршрутам также фиксируются жалобы. Решать их будут «исходя из возможностей муниципалитета».

Жителей и гостей Калуги попросили оставлять жалобы на работу общественного транспорта по телефону 8-800-450-10-02.