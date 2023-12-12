В калужских МРЭО перестали регистрировать транспорт

Во вторник, 12 декабря, в Калуге МЭО перестали регистрировать транспорт и выдавать водительские удостоверения. Это связано с техническим сбоем, сообщили в областном управлении МВД.

- В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя, - прокомментировали в полиции.

Когда МРЭО снова заработают, пока не сообщается.