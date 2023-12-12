Мост через Шаню в Калужской области перекроют 10 января

С 10 января по 20 октября 2024 года в городе Кондрово будет закрыт мост через Шаню на улице Парижской Коммуны. Это связано с работами по реконструкции, сообщили во вторник в министерстве транспорта Калужской области.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Орджоникидзе, Циолковского, Калинина, Демьяна Бедного и Ленина.

Ремонт аварийного моста обойдется почти в 133 миллиона рублей.