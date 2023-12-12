Власти Калуги объяснили введение одностороннего движения на улице Волкова

На прошлой неделе в Калуге ввели одностороннее движение на улице Волкова – от улицы Циолковского в сторону набережной Яченского водохранилища. Новая схема удивила многих водителей. Теперь с улицы Волкова и набережной выехать в сторону центра можно только через разворот в бору.

В городской управе нам пояснили, что одностороннее движение введено в связи с многочисленными обращениями местных жителей. Но знаки могут в будущем переставить.

- В настоящее время введена временная схема организации дорожного движения, чтобы сократить транзитный транспорт, уменьшить интенсивность движения, и обеспечить безопасность, - рассказали нам в горуправе. - Временная схема организации дорожного движения принята и согласована в том числе с ГИБДД.