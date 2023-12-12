Машину калужанина арестовали в Татарстане за 247 нарушений ПДД

39-летний житель Калуги рискует остаться без своего автомобиля «Шкода Октавиа» из-за долгов.

Судебные приставы открыли на калужанина 258 исполнительных производств. Из них 247 – это штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Мужчина должен выплатить 548 тысяч рублей.

Его машину арестовали в Татарстане местные судебные приставы. Сейчас она помещена на спецстоянку. Если мужчина не рассчитается с долгами, автомобиль выставят на торги, сообщили в УФССП по Калужской области.