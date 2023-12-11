Калужских водителей предупредили о сильной гололедице

Водителей призывают быть аккуратными и не ездить по скользким дорогам быстрее 40-50 км/ч. Иначе может произойти занос.

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