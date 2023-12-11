Калужская область достигла всех показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2023 года

В понедельник, 11 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел заседание регионального кабинета министров.

Один из вопросов - реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Владислав Шапша отметил, что в области ежегодно строятся и ремонтируются десятки дорожных объектов.

- Мы делаем это благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», - рассказал Шапша. - Обновляем сотни километров автомобильных магистралей, существенно превышаем плановые показатели. В текущем году ремонтными работами было охвачено более 280 километров региональных и местных дорог. Расширяем географию ремонта, делаем это с учетом общественных обсуждений. Особое внимание уделяем дорогам, ведущим к медицинским и учебным заведениям, промышленным площадкам. В стороне не остаются туристические маршруты. Продолжаем ремонт аварийных мостов.

По словам министра транспорта Александра Шпиренко, в 2023 году из бюджета на реализацию нацпроекта выделили 3,5 миллиарда рублей.

- Все показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги», запланированные на 2023 год, достигнуты, - заявил министр.