В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 18 224 нарушения

За неделю, с 1 по 7 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 18 224 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 8326 раз.

6846 человек нарушили правила проезда перекрестков.

1020 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

999 водителей выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

532 калужанина не пропустил пешеходов.

61 автомобилист припарковался в запрещенном месте.

40 попали под камеру во время движения по обочине.