Массовые проверки водителей пройдут в Калуге

В субботу, 9 декабря, ГИБДД устроит массовые проверки в Калуге, предупредили в ведомстве.

Инспекторы будут останавливать машины в рамках профилактической акции «Нетрезвый водитель».

В этом году в областном центре пьяные водители устроили 19 ДТП, в которых пострадали 40 человек. Полицейские задержали 711 калужан, севших за руль нетрезвыми.

Калужан просят сообщать о пьяных водителях по телефонам 547-888 или 547-535.