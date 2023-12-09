В Калуге рассказали о причинах подорожания проезда в общественном транспорте

На этой неделе власти Калуги пообещали в ближайшие месяцы не повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Хотя уже мало кто сомневается, что тариф вырастет. И если не прямо сейчас, то наверняка весной.

Напомним, министерство конкурентной политики области разрешило властям города повышать цену билета вплоть до 35 рублей.

На днях городская управа рассказала о причинах, по которым вырастет цена.

- С прибытием 107 новых автобусов, парк увеличится с 140 машин до 250, и для обеспечения качественного обслуживания пассажиров нам потребуется более 100 профессиональных водителей, а также диспетчеры, механики и медики, вдобавок работникам нужно будет выплачивать достойную зарплату за их труд, поэтому повышение тарифа является необходимым шагом, поэтому в экономическую модель транспортной реформы заложена необходимость относительно незначительного повышения тарифа для населения, который останется существенно ниже фактической себестоимости, - заявили чиновники. - Закупленные автобусы будут выпускаться не только на Правобережье, но и на западное и восточное направления.

В «Управлении калужского троллейбуса» недавно рассказали, что себестоимость одной поездки в Калуге выросла до 60 рублей при цене билета в 25 рублей.