В Калужской области у таксистов-нарушителей изъяли 19 машин

С начала 2023 года в Калужской области провели уже 351 профилактический рейд по такси. Представители ГИБДД и управления административно-технического контроля проверили 2032 машины.

На нарушителей составили 331 протокол.

Чаще всего у таксистов не было фонаря, отметок о предрейсовом контроле и прохождении медосмотра водителями.

82 перевозчика работали нелегально. У 19 водителей изъяли машины, сообщил начальник управления АТК Станислав Орехов.