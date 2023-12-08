В Калуге будущим юристам рассказали о Конституции и избирательном праве

В калужском филиале Всероссийского государственного университета юстиции прошла научная конференция, посвящённая 30-летию Конституции РФ.
Со студентами РПА, школьниками и учащимися юридического колледжа пообщались Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. Участники конференции обсудили Конституционную модель и современное развитие избирательной системы Российской Федерации. Ребята смогли ощутить себя участниками игр «Что? Где? Когда?», «Сто к одному» и «Поле чудес». Их ждали сложные вопросы, посвящённые нюансам избирательного права, охране избирательных прав граждан и ответственности за их нарушение, правовому статусу и деятельности избирательных комиссий.
- 12 декабря мы будем отмечать 30-летний юбилей Конституции Российской Федерации. В основном законе закреплены права и обязанности граждан России, а также реализованная в нашей стране система публичной власти. В следующем году нас ждут выборы Президента России. В прошлом году в Калуге выборы впервые прошли в смешанной форме – проголосовать можно было как на избирательных участках, так и дистанционно на портале Государственных услуг. Результаты показали, что новая система вполне эффективна и удобна, особенно для молодого поколения. Призываю вас активно принять участие в предстоящих выборах и исполнить свой гражданский долг. Кроме того, каждый из вас сможет попробовать себя в роли наблюдателей и изнутри познакомиться с работой избирательной системы. Для будущих юристов это будет очень полезно, – обратился к студентам Юрий Моисеев.
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