В Калуге на объезде Синих мостов сделают дорогу из щебенки

В Калуге перекресток улицы Тарутинской и 2-го Городского проезда планируют открыть для движения. Сроки пока не называются, но некоторые подробности в пятницу, 8 декабря, сообщил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Он заявил о создании временной дороги, чтобы убрать автомобильный трафик из частного сектора.

Как пояснили в городской управе, речь идет о том, что на перекрестке Тарутинской и 2-го Городского проезда сделают проезжую часть из щебенки. Асфальт там положат не раньше весны, когда на улице потеплеет.

Напомним, изначально власти Калуги обещали открыть проезд по вышеназванному перекрестку в конце августа. Однако с тех пор прошло уже больше трех месяцев.