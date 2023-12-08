Что сейчас творится на Синих мостах в Калуге

В Калуге продолжается реконструкция путепровода Синие моста. Окончание работ, напомним, перенесено на ноябрь 2024 года. В пятницу, 8 декабря, городской голова Дмитрий Денисов рассказал, что там сейчас происходит.

Подрядчик завершил бетонирование на первой опоре будущего моста. На следующей неделе начнется бетонирование второй опоры. Эти работы планируют завершить до конца декабря.

С 13 по 16 января подрядчик собирается смонтировать металлический пролет моста.

Также стало известно, что завершились работы на сетях РЖД. В ближайшее время должен быть переключен кабель связи.

Также стало известно, что на объезде Синих мостов сделают дорогу из щебенки.