В Калуге ввели одностороннее движение на улице Волкова

В Калуге установили новые дорожные знаки на улице Волкова. Теперь движение там стало односторонним – от улицы Циолковского в сторону набережной Яченского водохранилища. Фото в пятницу, 8 декабря, прислал наш читатель.

Теперь с набережной нельзя по Волкова выехать в сторону центра. Водители должны двигаться по дамбе в бор, там разворачиваться на светофоре и ехать обратно.

Ранее городская управа в сентябре сообщала, что одностороннее движение по Волкова будет в обратную сторону – от набережной. С чем связаны изменения, в городской управе пока не пояснили.