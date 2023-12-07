С улиц Обнинска эвакуировали четыре брошенные машины

В четверг, 7 декабря, с улиц Обнинска работники МУП «Коммунальное хозяйство» эвакуировали четыре брошенные машины.

От дома №55 по улице Гагарина вывезена «Хонда». На этой же улице от дома №42 забрали «Шевроле».

На улице Мира у дома №17б освободили парковочное место от «Жигулей».

А на улице звездной, 4 эвакуирован «Хендай».