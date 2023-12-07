В Калужской области 249 тысяч водителей оштрафовали за непристегнутый ремень

Непристегнутый ремень безопасности – одно из самых частых нарушений, которое фиксируется в нынешнем году камерами на дорогах Калужской области.

С начала 2023 года было 249 632 таких случая, сообщили 7 декабря в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Штраф за такое нарушение – 1000 рублей.