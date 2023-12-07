В Калужской области дороги от снега каждый день убирают 260 единиц техники

За последние недели в некоторых частях Калужской области уже намело 50 сантиметров снега. За несколько дней выпала половина месячной нормы осадков. Об уборке дорог в такой ситуации рассказал министр транспорта Александр Шпиренко.

- Сейчас приоритетной задачей является обеспечение комфортного и безопасного передвижения пешеходов, - заявил он. - Большое внимание уделяем очистке тротуаров, остановок и пешеходных переходов. Их чистят вручную.

Уборкой снега на дорогах региона каждый день занимается около 260 единиц техники.