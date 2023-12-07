В Калуге водители вынуждены пересекать двойную сплошную из-за припаркованных машин

Наш читатель с Правобережья Калуги рассказал о проблеме на Правом берегу.

Одна из полос заставлена машинами, что мешает коммунальщикам убрать снег.

- Улица 65 лет на Правом с улицы Серафима Туликова до улицы Фомушина, после светофора водители заставляют дорогу авто, коммунальщики не в состоянии убрать снег, посмотрите, где уже двойная сплошная. А народу плевать, хотя у них во дворе парковки, у Губернского парка всю дорогу заставили и нет дела никому. Пусть там хоть знаки запрета парковки ставят и эвакуатор выгоняют.

Видео из машины нашего читателя.