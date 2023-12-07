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В Калуге ищут владельцев восьми машин

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2023 14:47 0 605
В Калуге ищут владельцев восьми машин

В следующий четверг, 14 декабря, в Калуге пройдет осмотр восьми брошенных машин.

Транспорт собираются эвакуировать с улиц. Сейчас власти ищут владельцев.

  • ул. Генерала Попова, д. 8, «Шевроле Ланос» серебристого цвета, К235СВ62,
  • ул. Кирова, д.16, ГАЗ цвет «Мурена», Р307УВ40,
  • ул. Николо-Козинская, 90, ГАЗ 3302 цвет «Юниор», Е669СС40,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 74, «Мерседес Бенц 308D» зеленого цвета, К856МС40,
  • ул. Чистые Ключи, д. 44а, «Ауди» серебристого цвета, номер отсутствует,
  • ул. Московская, д. 218, ВАЗ темно-зеленого цвета, К910ЕХ40,
  • ул. Георгия Амелина, д. 7, «Шевроле Ланос» зеленого цвета, Н674ЕТ40,
  • ул. Георгия Амелина, д. 1, ВАЗ 21140, В940РУ40.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2023 14:47 0 605
Тэги: авто
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