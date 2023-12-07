В Калуге новые автобусы пустят по трем маршрутам с 1 февраля

С 1 февраля будущего года в Калуге муниципальные автобусы поедут по трем правобережным маршрутам - №4 (Веснушки - Грабцево), №44 (КЗТА - Квань) и №72 (Веснушки - Грабцево). Об этом сообщили 7 декабря в городской управе.

Далее с 1 апреля красные автобусы УКТ появятся на маршруте № 29 (Автовокзал - Кошелев).

Ранее, напомним, муниципальный транспорт заменил частные автобусы на маршрутах 26, 41 и 76.