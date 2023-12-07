В Калуге обустроили разворотное кольцо у новой школы

В Калуге у нового здания школы №46 на улице Ермоловской обустроили разворотное кольцо, а также установили дополнительные дорожные знаки.

Напомним, в сентябре после открытия учебного заведения калужане жаловались на транспортный коллапс.

- Прокуратурой Калуги по итогам проверки городскому голове внесено представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения, - заявили 7 декабря в надзорном ведомстве. - В настоящий момент завершены работы по расстановке знаков дорожного движения, обустройству разворотной площадки вблизи школы, решена проблема с транспортными заторами около образовательного учреждения.