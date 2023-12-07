В Калужской области подрядчика обязали исправить недочеты на отремонтированном мосту

Подрядчику указали исправить недочеты по реконструкции моста через Угодку в Жукове. Об этом сообщил 6 декабря министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

- По результатам приемки комиссия выявила замечания к качеству выполненных работ, которые мы не можем принять, - прокомментировал он. - До конца года подрядчику придется устранить все недочеты.

После исправления недочетов пройдет повторная приемка.