Жители Калуги жалуются на дрифтеров на Правом берегу

В Калуге водители начали собираться в микрорайоне Веснушки на Правом берегу и устраивать дрифт. О жалобах на таких гонщиках в четверг, 7 декабря, рассказали в официальном сообществе Правобережья.

- Обсудили эту ситуацию с руководством ГИБДД. По поступившим жалобам провели работу и привлекли к ответственности нескольких гонщиков, - говорится в публикации. – Но, чтобы кардинально изменить ситуацию, нужно подавать больше жалоб на опасное вождение. А лучше снимать видео, на котором видны номера. Пусть не каждую жалобу ГИБДД успеет отработать, но интереса гонять по нашему району у этих горе водителей поубавится.

Очевидцев просят оставлять жалобы по номеру 112.