В Калужской области открыли движение по мосту через Оку

В поселке Дугна Ферзиковского района открыли движение по мосту через Оку. Об этом сообщили 7 декабря в министерстве транспорта Калужской области.

- Восстановлено движение автотранспорта по понтонному мосту через реку Ока в районе Дугны, - говорится в комментарии министерства.

Напомним, мост закрыли в конце ноября из-за образования льда в воде.