В Калуге и Обнинске обнаружили таксистов-нарушителей

В Калуге и Обнинске прошел очередной рейд по проверке таксистов.

На улицах двух крупнейших городов области остановили 21 машину.

- Без нарушений не обошлось, - рассказал 6 декабря начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов. - В Обнинске водитель осуществлял деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси с нарушениями обязательных требований - без прохождения медицинского и технического предрейсового осмотра. В Калуге также выявили 2 нарушения. Один водитель осуществлял деятельность без опознавательной атрибутики, у второго отсутствовало разрешение на перевозку пассажиров и багажа.