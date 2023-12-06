В Калуге за ночь вывезли 4482 кубометра снега

За прошедшую ночь в Калуге с улиц вывезли 4482 кубометра снега, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

На дороги высыпано 686 тонн песка и соли, а также 20 тонн реагента.

- Сейчас город убирают 80 машин и 110 дорожных рабочих, - прокомментировал Денисов. - Вывозят снег с автодорог, тротуаров, чистят подходы к остановкам и пешеходным переходам, приводят в порядок лестницы, спуски, парки и скверы.

Также он призвали бизнесменов очистить крыши от сосулек и наледи.