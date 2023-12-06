В Калужской области оштрафовали подрядчика, который не успел вовремя отремонтировать дорогу

В Дзержинском районе Калужской области подрядчик не успел вовремя отремонтировать дорогу по муниципальному контракту на 47 миллионов рублей.

По административной статье компанию оштрафовали на 450 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона.

На данный момент работы уже выполнены.