В Калуге новое депо на Правом берегу обойдется в миллиарды рублей

Стоимость строительства нового транспортного депо на Правом берегу в Калуге может обойтись в 3-5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал на брифинге исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко.

На данный момент готовится проектная документация.

Но источник финансирования пока не определен. Город будет запрашивать деньги в областном и федеральном бюджетах.