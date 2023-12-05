«Дороги не чищены, разделительных полос не видно»: калужанину прислали штраф с заснеженной трассы

Во вторник, 5 декабря, калужский водитель сообщил о конфликтной ситуации на дороге Калуга – Медынь.

В районе поворота на Акатово и Товарково камера зафиксировала у него нарушение разметки.

- Дороги не чищены, разделительных полос не видно, - написал водитель. - Разделительные полосы рисует камера фиксации. Все едут по накатанной и из-за этого штрафы 1000 рублей.

В министерстве транспорта Калужской области лишь прокомментировали, что очистка этой дороги проводится регулярно.