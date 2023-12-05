Губернатор прокомментировал ремонт улицы Огарева в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 4 декабря в рамках личного приема ответил на вопрос о ремонте улицы Огарева в столице региона.

В нынешнем году там меняли подземные коммуникации.

- Объем работ был очень большой. Осенью все закончили, - пояснил Шапша. - Но качественно отремонтировать дорогу уже не позволяла погода. Весной и дорогу, и тротуар обязательно приведем в порядок.