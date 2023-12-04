В Калуге на Новый год перекроют Театральную площадь

В воскресенье, 31 декабря, в Калуге с 13:00 до 22:00 будет перекрыто движение по Театральной площади.

Проехать нельзя будет между улицами Кирова и Суворова, сообщили 4 декабря на планерке в городской управе.

Напомним, перед театром устанавливают главную елку города. Ее огни зажгут вечером 31 декабря.