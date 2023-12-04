В Калуге водитель пытался уехать от полицейских, но застрял в снегу

В Калуге инспекторы ДПС поймали 20-летнего иностранца, который ехал по улице Зерновой с поддельным водительским удостоверением. Возбуждено уголовное дело, сообщили 4 декабря в полиции.

Сначала водитель проигнорировал требование сотрудников ГИБДД, но машину занесло, и она застряла в снегу.

За использование поддельных прав молодому человеку грозит до года лишения свободы.