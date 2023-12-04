Калужане стали меньше жаловаться на уборку дорог

В Калужской области люди стали публиковать в социальных сетях меньше жалоб на уборку дорог от снега. Об этом сообщили 4 декабря на заседании правительства.

По данным Центра управления регионом, количество сообщений за неделю было на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Губернатор Владислав Шапша заявил, что муниципальные власти сработали оперативно.

- Тем не менее, такие обращения есть. – прокомментировал он. - Обязательно учитывайте эти замечания в своей работе. Этим вопросам необходимо уделить внимание, чтобы люди не терпели значительных неудобств, и порядок был максимально быстро восстановлен.