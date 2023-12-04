В Калуге на Правобережье люди полчаса ждали застрявший в снегу автобус

В понедельник утром, 4 декабря, калужане пожаловались на долгое отсутствие 26 городского маршрута общественного транспорта на Правобережье.
— А сегодняшнюю очередь и мат жителей Правого будете выкладывать? – написал в 9:14 наш читатель с ником Полиграф Шариков. – С 7-45 до 8-20 на конечной на Правом ни одного вашего красного автобуса.
В группе Вконтакте Правый берег LIVE Калуга калужанка разместила фото очереди на конечной 26 маршрута.
— Ненадолго хватило, 26 маршрут сегодня ждали 20 мин, – сообщает Светлана Анохина.
— С 7.45 до 8.15 не было автобуса, – комментирует в той же группе Анастасия Некрасова.
Мы обратились к руководству УКТ, спросив, с чем связано долгое отсутствие автобусов утром. Получили ответ.
— Автобусы выполняют свою работу по маршрутам №№76 и 26 в соответствии с требованиями муниципального контракта, – ответили нам в Управлении калужского троллейбуса. –Сегодня, 4 декабря, время отправления автобусов от остановки мкр. Хороший в 6.40, 6.58, 7.03, 7.16, 7.26, 7.34, 7.52, 8.15, 8.37, 8.46, 8.55 и так далее.
Отправления автобусов маршрута №76 в 6.03, 6.26, 6.49.7.11, 7.38 и так далее.
Отклонение времени отправления в 5 минут допустимо ввиду погодных условий.
Единственное время отклонение более 5 минут составило в период с 7.52 до 8.15 ввиду того, что автобус при отправлении от остановки «Городской рынок» застрял в снегу.
Ранее мы рассказывали, что транспортная реформа на Правобережье началась 1 декабря с маршрутов №№26 и 76.
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