Рейсы между Калугой и Сочи отменили из-за погоды

В понедельник, 4 декабря, рейсы Сочи – Калуги и Калуга – Сочи не состоятся, сообщили в калужском аэропорту.

Авиакомпания «Азимут» сообщила об их отмене «в связи с осложненными погодными условиями в других регионах России».

В другие дни самолеты в Сочи обещают пустить по обычному расписанию.