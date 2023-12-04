В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 23 041 нарушение

За неделю, с 24 по 30 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 23 041 нарушение правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 13 659 раз.

6650 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

953 человека не пристегнулись ремнем безопасности.

735 водителей выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

542 автомобилиста припарковались в запрещенном месте.

461 калужанин не пропустил пешеходов.

41 попал под камеру во время движения по обочине.