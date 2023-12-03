«Толпа людей, ни одного автобуса»: калужане не могут уехать на Северный

В пятницу вечером, 1 декабря, калужанка прислала нам жалобу на городской транспорт Северного направления.

- 18.00 Северное направление, толпа людей, 30 мин. Ни одного автобуса, естественно, когда приедет, все не в лезут.

Напомним, калужане неоднократно говорили о нерегулярности маршрутов Северного направления, люди просят вернуть частников на эти маршруты.