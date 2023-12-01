В Калуге увеличили количество парковок для инвалидов

В Калуге перед зимой расширили зону парковки для инвалидов. Для этого установлены соответствующие знаки, сообщили 1 декабря в Службе единого заказа управления городского хозяйства.

Людям с ограниченными возможностями теперь должно стать легче парковаться на набережной Яченского водохранилища у лестницы к музею космонавтики, а также на улице Глаголева в районе дома №3.

Остальных водителей призывают соблюдать правила и не занимать места для инвалидов.