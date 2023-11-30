Ушел в отставку министр транспорта Калужской области

Министр транспорта Калужской области Владимир Волочай ушел в отставку.

- Он продолжит работу в качестве моего советника, - рассказал 30 ноября губернатор Владислав Шапша.

Новым министром транспорта назначен Александр Шпиренко, который последние годы возглавлял управление городского хозяйства Калуги.

Владимир Волочай возглавил Минтранс в июне прошлого года. Тогда же и было создано это министерство.

Александр Шпиренко переехал в Калугу из Сибири в конце 2019 года.